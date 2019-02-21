Завтра в Тюмени погаснут несколько светофоров в заречной части города

СЕГОДНЯ 15:41 2019-02-21T15:42:15+03:00

Они прекратят работу в 9 часов утра и возобновят не позднее 12 часов

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Завтра, 22 февраля, в Тюмени будут отключены сразу несколько светофорных объектов. Они прекратят работу в 9 часов утра и возобновят не позднее 12 часов.

Светофоры погаснут на пересечении Тобольского тракта и улицы Малышева, а также на пересечении улице Мельникайте и улицы Дружбы. Здесь пройдут плановые работы на сетях электроснабжения.

В МКУ «Тюменьгортранс» призывают пользователей автомобильных дорог принять информацию к сведению, учитывать ее при выборе маршрута движения по дорогам города, а также соблюдать требования дорожных знаков.

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону организации 68-84-35 или на сайте

ИСТОЧНИК KP.RU