Завтра в Тюмени погаснут несколько светофоров в заречной части города
Завтра, 22 февраля, в Тюмени будут отключены сразу несколько светофорных объектов. Они прекратят работу в 9 часов утра и возобновят не позднее 12 часов.
Светофоры погаснут на пересечении Тобольского тракта и улицы Малышева, а также на пересечении улице Мельникайте и улицы Дружбы. Здесь пройдут плановые работы на сетях электроснабжения.
В МКУ «Тюменьгортранс» призывают пользователей автомобильных дорог принять информацию к сведению, учитывать ее при выборе маршрута движения по дорогам города, а также соблюдать требования дорожных знаков.
Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону организации 68-84-35 или на сайте
ИСТОЧНИК KP.RU