Тюменские следователи раскрыли убийство человека, считавшегося пропавшим без вести

СЕГОДНЯ 14:48 2019-02-21T14:51:40+03:00

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Тюменские следователи раскрыли убийство человека, ранее считавшегося поправшим без вести. С заявлением о безвестном исчезновении своего родственника осенью 2018 года обратился 44-летнй житель Нижнетавдинского района.

Сотрудники уголовного розыска организовали мероприятия, направленные на скорейшее установление местонахождения пропавшего лица. Вскоре сыщики вместе со следователями установили обстоятельства исчезновения мужчины и вышли на след предполагаемого убийцы.

Им оказался 38-летний местный житель. Мужчина признал в содеянном. Он поведал, что был знаком с потерпевшим, неоднократно ему оказывал помощь, давал деньги в долг. Это и стало причиной трагедии, разыгравшейся в апреле 2017 года.

-Находясь на территории пилорамы, мужчина попросил приятеля вернуть часть долга, однако получил отказ. Между ними возник конфликт, в ходе которого подозреваемый ударил лопатой потерпевшего по голове. Тот скончался на месте, - пояснили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Заметая следы преступления, злоумышленник сначала отнес тело в лес, а позже перезахоронил его подальше от населенного пункта. В этом ему помог ранее судимый знакомый. У потерпевшего же родственников в поселке не имелось, поэтому с заявлением о пропаже человека долго никто не обращался.

Следователи также установили, что подозреваемый долгое время вводил в заблуждение управляющего лесопилки, утверждая, что у его приятеля возникли проблемы, и он вынужден от всех скрываться. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU