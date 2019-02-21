Этой весной в Тюмени начнется строительство еще одной поликлиники

СЕГОДНЯ 14:25 2019-02-21T14:26:32+03:00

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В ближайшее время на территории Тюмени появится еще одна современная поликлиника. Она откроется в микрорайоне Ямальский-2. Строительства объекта начнется уже этой весной. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации.

Новая поликлиника будет построена по проекту поликлиники №5 на Московском тракте. В 7-этажном здании общей площадью более 14 тысяч квадратных метров разместят детское и взрослое отделения, станция скорой медицинской помощи, женская консультация, а также вспомогательные, служебно-бытовые и хозяйственные помещения.

В составе лечебно-диагностических отделений предусмотрены отделение томографии, рентгенодиагностики, узких специалистов, терапевтическое отделение, клинико-диагностическая лаборатория, хирургическое отделение, отделение физиотерапии и лечебной физкультуры.

Заключение государственного контракта на строительно-монтажные работы планируется в апреле 2019 года, отметили в главном управлении строительства Тюменской области. Выполнить весь комплекс работ в течение 15 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU