2019-02-21T14:06:46+03:00
Экономика

Тюменское предприятие по выпуску деревянных поддонов расширяет производство

Компания выпускает более 12 тысяч европоддонов в месяц
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменское предприятие по выпуску деревянных поддонов расширяет производствоТюменское предприятие по выпуску деревянных поддонов расширяет производствоФото: pixabay.com
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Тюменское предприятие по выпуску деревянных поддонов разных размеров «Спецтарконструкция» расширило своё производство. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, поддоны компании пользуются большим спросом в промышленности, а в особенности - в пищевой и сельскохозяйственной.

Основная часть поддонов в Тюменскую область поступала из Омской, Челябинской и Свердловской областей. Однако после того, как «Спецконструкция» появилась на рынке в 2017 году, она успела занять лидирующее положение на местном рынке. Большую помощь в организации производства оказало «Инвестиционное агентство Тюменской области».

Компания выпускает более 12 тысяч европоддонов в месяц и более 1 тысячи единиц нестандартной тары. Линия лесопиления находится в отапливаемом цехе, поэтому тарную доску изготавливают круглосуточно. При этом качество выпускаемой продукции соответствует высоким европейским стандартам для экспорта.

На производстве есть специальные сушильные камеры, при помощи которых «Спецконструкция» осуществляет фитосанитарную обработку изделий термическим методом по международным стандартам и маркирует её соответствующим клеймом. Это единственное тюменское предприятие, где оказывают такую услугу.

В ближайших планах – использовать в изготовлении поддонов собственные остатки сырья, что поможет компании сделать производство безотходным и замкнуть цикл.

ИСТОЧНИК KP.RU

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