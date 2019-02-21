Житель Тюменской области обокрал спящую экс-супругу
Межмуниципальный отдел МВД России «Тюменский» по горячим следам задержал подозреваемого в краже золотых украшений. Им оказался 44-летний бывший гражданский муж потерпевшей.
Мужчина, проживающий в поселке Каскара, пришел навестить общего ребенка и остался на ночь. Пока хозяйка дома спала, гость снял с нее золотую цепочку. Утром обнаружив пропажу, 46-летняя местная жительница решила не обращаться в полицию.
Позже, в январе злоумышленник снова пришел в гости к бывшей сожительнице, которая, в свою очередь, попросила вернуть ей цепочку. Она продемонстрировала шкатулку с золотыми украшениями, где отсутствовала та сама вещь.
- Мужчина в содеянном не признался. Завязался конфликт, в ходе которого шкатулка выпала из рук женщины. Злоумышленник подобрал рассыпавшееся золото и выбежал из квартиры, -пояснили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
На этот раз женщина уже заявила в полицию и в ходе оперативно-розыскных работ оперуполномоченным уголовного розыска задержан главный подозреваемый.
Все украденное экс-гражданский муж уже успел сдать в ломбард, а полученные деньги потратил на личные нужны. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшей составила 34 тысячи рублей.
Похищенное изъято. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU