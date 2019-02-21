Сбербанк информирует тюменцев о режиме работы в праздничные дни

СЕГОДНЯ 13:05 2019-02-21T13:27:21+03:00

22 февраля – сокращенный рабочий день на 1 час для всех офисов банка

Изменить размер текста: A A

В связи с празднованием Дня защитника Отечества Тюменское отделение Сбербанка информирует клиентов о режиме работы офисов по обслуживанию физических лиц с 22 по 24 февраля 2019 года.

22 февраля – сокращенный рабочий день на 1 час для всех офисов банка, работающих с понедельника по пятницу.

23 февраля будут работать следующие офисы Тюмени: ул. Московский тракт, 118, с 09:00 по 17:00, ул. Червишевский тракт, 19, с 10:00 - 14:00, ул. Моторостроителей, 5, с 09:30 по 15:00, ул. Республики, 146/2 - 09:30 - 14:30, ул. Пермякова, 63/1 - 09:30 - 15:30, ул. Газовиков, 43/1 - 09:00 - 15:00 ул. Ямская, 75/1, 75/2 - 09:00 - 16:30, ул. Беляева, 35 корпус 1/2 - 10:00 - 15:00, ул. Мориса Тореза, 1/1 - 09:00 - 16:00, ул. Пермякова, 46 - 09:00 - 17:00, ул. Александра Пушкина, 11 - 09:00 - 12:15

С 25 февраля офисы Сбербанка будут работать в обычном режиме по установленному графику.24 февраля – выходной день во всех филиалах банка.

- Современные сервисы Сбербанка позволяют нашим клиентам самостоятельно совершать практически любые финансовые операции без посещения офисов банка. Осуществить платежи или переводы можно в круглосуточных зонах самообслуживания, а также с помощью приложения Сбербанк Онлайн и Мобильного банка, – комментирует заместитель председателя Западно-Сибирского банка – управляющий Тюменским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Подробную информацию о режиме работы отделений можно узнать на сайте банка www.sberbank.ru или по телефону горячей линии 8-800-555-55-50.

ИСТОЧНИК KP.RU