2019-02-21T12:59:55+03:00
Общество

Тюменская область активно включилась в процесс создания научно-образовательного центра

Регион совместно с округами решает важную задачу, поставленную президентом
Марина Васильева
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Фото vk.com/tyumenedinrosФото vk.com/tyumenedinros
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Научно-образовательных центр Тюменской области поднимет престиж местных вузов и интерес к ним у студентов и ученых России и зарубежья. Регион вместе с округами вошел в число 15 субъектов РФ активно включившихся в реализацию задач, поставленных президентом по созданию НОЦ.

- Создание научно-образовательного центра даст нам увеличение федерального финансирования, рост престижа высших учебных заведений, интерес к нашим вузам со стороны ученых и студентов, в том числе иностранных, — отметил первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов.

Он напомнил, что масштабный проект юг Тюменской области реализуется вместе с округами. В текущем году в стране откроются первые три НОЦа. Именно на их создание акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию, озвученному накануне.

Глава государства подчеркнул, что стране нужны специалисты, способные работать на передовых производствах, создавать и использовать прорывные технические решения. Для этого предстоит обеспечить широкое внедрение обновленных учебных программ на всех уровнях профессионального образования, организовать подготовку кадров для тех отраслей, которые еще только формируются.

- Образованию в Тюменской области уделяется особое внимание. В регионе выстраивается система максимальной интеграции подготовки кадров с высокотехнологичными производствами. Это позволяет привнести в систему образования технологический и управленческий опыт, - считает вице-спикер Тюменской облдумы Андрей Артюхов.

Он подчеркнул, что не менее важны и другие задачи, поставленных президентом в послании, одной из ключевых тем которого стало - сбережение народа и семьи.

- В связи с этим необходимо обеспечить местами в детских садах детей до трех лет. Эта задача решена практически во всех муниципальных образованиях региона. В 2019 году планируется построить 32 новых образовательных учреждения, включая детские садики, - резюмировал Андрей Артюхов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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