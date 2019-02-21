Сибирский фильм «Тобол» вышел в широкий прокат

СЕГОДНЯ 12:05 2019-02-21T12:05:42+03:00

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В российский прокат сегодня, 21 февраля, вышла кинолента «Тобол» жанра истерн. Мировая премьера состоялась в минувшие выходные в Тюмени и Тобольске. 19 февраля «Тобол» представили в Москве, затем - в Санкт-Петербурге. Покажут его и за пределами России – 23 февраля ожидается презентация в Берлине.

Фильм был почти полностью снят на территории Тюменской области в городе Тобольске и его окрестностях. Дело в том, что сюжет завязан на истории любви офицера петровской гвардии и дочери легендарного картографа, архитектора Семена Ремезова, который многое сделал для освоения Сибири. Кинолента достаточно динамичная, сцены боев в ней занимают около трети экранного времени. В съемках приняли участие как звезды российского кинематографа Дмитрий Назаров, Дмитрий Дюжев, Евгений Дятлов, Андрей Бурковский, Агата Муцениеце, так и тюменские актеры театра, а также обычные тоболяки, сыгравшие в массовке. Большую роль в «Тоболе» сыграли и каскадеры из Казахстана: благодаря их работе сражения на экране получились очень насыщенными.

Кстати, за неделю до премьеры писатель Алексей Иванов, по мотивам романа которого и сняли кино, получил звание почетного работника культуры и искусств Тюменской области.

После проката полнометражного фильма создатели планируют сделать многосерийную версию «Тобола», где персонажи и жизнь пограничного Тобольска 18 века раскроются более глубоко.

ИСТОЧНИК KP.RU