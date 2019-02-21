2019-02-21T11:13:41+03:00
Спорт

На зимнем Дне здоровья в Тюмени можно выиграть вкусные подарки

Праздник развернется сразу на десяти площадках
Маргарита КАЛИНКИНА
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На зимнем Дне здоровья в Тюмени можно выиграть вкусные подарки. Фото ТГМЦНа зимнем Дне здоровья в Тюмени можно выиграть вкусные подарки. Фото ТГМЦ
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Городской зимний День здоровья состоится в Тюмени 2 марта. Активный отдых ждет горожан всех возрастов – обширная программа рассчитана на дошколят, школьников, студентов, семьи с детьми и на людей старшего поколения.

Праздник пройдет одновременно на десяти площадках. Участников ждут самые разные состязания и игры: перетягивание каната, эстафеты, хоккей, катание на коньках, скандинавская ходьба и многое другое. По традиции пройдут соревнования детсадовцев «весёлые старты». На трех площадках будут принимать нормативы ГТО. Желающих ждут в сквере «Комсомольский», на стадионе СК «Строймаш» (СДЮСШОР «Прибой») и на стадионе ДЮСШ «Водник».

В 10 часов начнётся регистрация участников праздника, а в 11:00 будет дан старт мероприятиям, сообщили в Тюменском городском многопрофильном центре.

«Сытной» изюминкой праздника станет розыгрыш призов от агрохолдинга «Юбилейный». Испытать удачу можно на всех площадках, за исключением стадиона Аграрного университета Северного Зауралья и стадиона ДЮСШ «Старт 21 век». На восьми площадках каждый гость спортивного праздника получит лотерейный билет, а счастливчики получат сертификаты на вкусные новинки агрохолдинга.

Праздник пройдет на площадках:

- сквер «Комсомольский» (Московский тракт)

-СДЮСШОР №1 (ул. Н. Фёдорова, 8)

-СК «Строймаш» (СДЮСШОР «Прибой», Индустриальная ул. 49А)

-сквер «Гилевская роща» (ул. Гилёвская роща, 1)

-стадион МАОУ СОШ № 63 (Моторостроителей, 6)

-стадион ДЮСШ «Водник» (ул. Судоремонтная, 2 б)

-стадион МАОУ СОШ № 67 (ул. Домостроителей, 2 а)

-площадка по улице Александра Пушкина, 2

-площадка ДЮСШ «Старт 21 век» (ул. Высотная, 1, корп.4)

-площадка на стадионе Аграрного университета Северного Зауралья (ул. Рощинское шоссе,2).

ИСТОЧНИК KP.RU

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