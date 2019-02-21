В Тюмени стартуют бесплатные занятия «Русский по пятницам»

СЕГОДНЯ 10:44 2019-02-21T10:54:24+03:00

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В Тюмени начинается подготовка к «Тотальному диктанту». Первое занятие бесплатных курсов «Русский по пятницам» состоится уже завтра, 22 февраля, в 18:30 в корпусе ТюмГУ по ул. Ленина, 16. Все желающие тюменцы повторят правила русского правописания, актуальные для текста этого года.

Темой первой встречи станет постановка тире между подлежащим и сказуемым, сообщили в пресс-службе вуза. Занятия традиционно будут вести преподаватели кафедры русского языка ТюмГУ и лучшие студенты выпускного курса по направлению: «Педагогическое образование. Русский язык и русская литература».

Материал для занятий составляет Экспертный совет Тотального диктанта, которому уже известен текст, написанный Павлом Басинским, писателем и литературным критиком, известным также как сценарист фильма «История одного назначения». Текст будет посвящен классикам русской литературы: Л. Толстому, Н. Гоголю, М. Горькому, А. Пушкину.

Тюменцы смогут побороться с «великим и могучим», как всегда, на многих площадках города – их список будет опубликован чуть позже. В этом году активно проявляют желание предоставить свои площади представители тюменского бизнеса, в том числе и в сфере образования.

ИСТОЧНИК KP.RU