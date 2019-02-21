2019-02-21T10:35:01+03:00
Происшествия

Главу Ярковского района отправили на 3 года в колонию

Будучи главой поселка он превысил должностные полномочия
Маргарита КАЛИНКИНА
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За превышение должностных полномочий экс-глава администрации поселка Винзили Тюменского района, ныне глава Ярковского района Евгений Щукин проведет в колонии 3 года. Тюменский районный суд признал его виновным на основании ч. 2 ст. 286 УК РФ.

Установлено, что Щукин в 2012 году без заключения экспертизы проектной документации выдал ООО «Инвест-силикат-стройсервис» разрешение на строительство многоквартирного жилого дома по ул. Вокзальной. Дом был возведен в границах санитарно-защитной зоны завода, который относится к объектам III класса опасности. В этой зоне запрещено размещать жилую застройку.

Нарушение закона выявила прокуратура, по материалам которой было возбуждено уголовное дело. Щукин также лишен права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших, взыскав с осужденного 1,3 млн. рублей в счет возмещения морального вреда.

В областной прокуратуре также напомнили, что в октябре 2018 года Тюменский районный суд вынес приговор в отношении бывшего и.о. главы администрации Винзили Александру Шабалину. Он незаконно подписал и выдал ООО «Инвест-силикат-стройсервис» разрешение на ввод в эксплуатацию указанного дома. Шабалин оштрафован на 275 тысяч рублей и на 2 года лишен права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах государственной власти и местного самоуправления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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