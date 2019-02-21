Протаранил ограждение и сбежал: в Тюмени ищут водителя, бросившего свой автомобиль

СЕГОДНЯ 10:23 2019-02-21T10:23:19+03:00

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В Тюмени разыскивают водителя, который устроил ДТП на пересечении улиц Дружбы и Алебашевская и скрылся. Автомобиль ВАЗ-2110 водитель оставил на месте аварии. Машину эвакуировали на спецстоянку.

Мужчина на «десятке» врезался в дорожное ограждение и сломал его. Он также задел автомобиль «Тойота». По словам очевидцев, в отечественной легковушке было три человека, все они были пьяны и после ДТП покинули автомобиль. Об этом они сообщили в социальных сетях города, разместив фотографии аварии.

- В дорожном происшествии никто не пострадал, - сообщили в областной Госавтоинспекции. - Но оставление места аварии – это нарушение ПДД. За автомобилем рано или поздно хозяин все равно обратится.

ИСТОЧНИК KP.RU