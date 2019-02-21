2019-02-21T10:23:19+03:00
Происшествия

Протаранил ограждение и сбежал: в Тюмени ищут водителя, бросившего свой автомобиль

По словам очевидцев, за рулем был пьяный мужчина
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Протаранил ограждение и сбежал: в Тюмени ищут водителя, бросившего свой автомобиль. Фото vk.comПротаранил ограждение и сбежал: в Тюмени ищут водителя, бросившего свой автомобиль. Фото vk.com
Изменить размер текста:

В Тюмени разыскивают водителя, который устроил ДТП на пересечении улиц Дружбы и Алебашевская и скрылся. Автомобиль ВАЗ-2110 водитель оставил на месте аварии. Машину эвакуировали на спецстоянку.

Мужчина на «десятке» врезался в дорожное ограждение и сломал его. Он также задел автомобиль «Тойота». По словам очевидцев, в отечественной легковушке было три человека, все они были пьяны и после ДТП покинули автомобиль. Об этом они сообщили в социальных сетях города, разместив фотографии аварии.

- В дорожном происшествии никто не пострадал, - сообщили в областной Госавтоинспекции. - Но оставление места аварии – это нарушение ПДД. За автомобилем рано или поздно хозяин все равно обратится.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сибирский фильм «Тобол» вышел в широкий прокат
На зимнем Дне здоровья в Тюмени можно выиграть вкусные подарки
В Тюмени стартуют бесплатные занятия «Русский по пятницам»
Главу Ярковского района отправили на 3 года в колонию
Александр Чернышев: несанкционированные свалки угрожают экологии Тюменской области
Иван Квитка: направления развития страны, названные президентом, в приоритете политики Тюменской области
Тюменцев приглашают на «Мужскую лыжню»
Тюменский аэропорт "Рощино" признали одним из самых романтичных
Поздно пришел домой: тюменка кружкой пробила голову мужу
Тюменские хирурги будут без имплантов делать пластику груди после лечения рака
В Тобольске пропала 17-летняя Ольга Белячкова
Коллекторское агентство в Тюмени требовало деньги с тезки должницы
Погода 21 февраля в Тюмени: слабый снегопад
В 29-ти населённых пунктах юга Тюменской области пройдёт «оптическая» стройка
В Тюменской области открылся инклюзивный театр для пенсионеров и детей с ограниченными возможностями
35 тысяч жителей Тюменской области получат помощь на приобретение цифрового оборудования
Педагоги, дошколята, школьники и студенты знакомятся с достижениями науки Тюменской области
В Тюменской области некоммерческим организациям бесплатно предоставляют помещения
В Тюменской области отремонтируют 411 автодорог общей протяжённостью 800 км
Тюменка вышла замуж за мигранта в надежде избавиться от долга