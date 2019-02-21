2019-02-21T09:53:38+03:00
Политика

Иван Квитка: направления развития страны, названные президентом, в приоритете политики Тюменской области

В регионе особое внимание уделено реализации нацпроектов и госпрограмм
Маргарита КАЛИНКИНА
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Иван Квитка прокомментировал послание президента РФ Федеральному Собранию. Фото пресс-службы ТРО партии «Единая Россия»Иван Квитка прокомментировал послание президента РФ Федеральному Собранию. Фото пресс-службы ТРО партии «Единая Россия»
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Реализация национальных проектов и их эффективность, налоговые льготы, поддержка семей, борьба с бедностью, новое качество образования, здравоохранения и культуры. Все основные направления развития государства в послании президента России Федеральному Собранию входят в число приоритетов региональной политики, считает депутат Госдумы Иван Квитка.

- В Тюменской области особое внимание и финансирование уделено национальным проектам и государственным программам, направленным на укрепление социальной сферы, инфраструктуры и создание в городах и селах нашей страны комфортных условий для жизни людей, – подчеркнул депутат.

Квитка добавил, что в регионе ведется системная работа по увеличению экономического роста, поддержке бизнеса, развитию государственно-частного партнерства и созданию благоприятной среды для жителей региона.

- Сегодня инвесторы заинтересованы не только в развитии своего производства, но и улучшении жизни в населенном пункте, где действует предприятие. Бизнес помогает в строительстве спортивных комплексов, бассейнов, школ и детских садов, реконструкции общественных пространств. Таких положительных примеров десятки. В Юргинском, в Исетском, Ялуторовском районах бизнес вкладывает средства в улучшение общественного пространства, в Тобольске реализуется комплексная программа развития городской инфраструктуры, – рассказал депутат.

Депутат Госдумы выразил уверенность, что в регионе накоплен большой опыт для успешной реализации национальных проектов и есть хорошие перспективы для дальнейшего роста, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

ИСТОЧНИК KP.RU

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