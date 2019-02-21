Тюменцев приглашают на «Мужскую лыжню»

СЕГОДНЯ 08:55 2019-02-21T10:02:35+03:00

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На «Мужскую лыжню» приглашают жителей Тюмени в ближайшее воскресенье, 24 февраля. Гонка состоится на лыжной базе СДЮСШОР № 2 в экопарке «Затюменский» (ул. Барнаульская, 17/2). Соревнования стартуют в 9 часов и будут посвящены памяти героя России Сергея Солнечникова.

За медали состязаний поспорят лыжники от 18 лет и старше из Тюмени, Заводоуковска, Ялуторовска. Им предстоит преодолеть дистанцию 10 км свободным стилем. Старт раздельный с гандикапом по возрасту. Первыми к соревнованиям приступят самые старшие спортсмены, разрыв между каждым годом 10 секунд.

ИСТОЧНИК KP.RU