2019-02-21T08:44:50+03:00
Общество

Тюменский аэропорт "Рощино" признали одним из самых романтичных

В зоне терминалов можно целых 15 мину бесплатно обниматься и целоваться
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменский аэропорт "Рощино" признали одним из самых романтичных в мире. Исследования проводили специалисты международного туристического метапоиска momondo.ru. Они изучали, в каких аэропортах можно максимально продлить романтичные моменты встреч и расставаний. Ведь начало и конец путешествий связаны именно с такими минутами.

Эксперты проверили, в каких воздушных гаванях разрешают вдоволь наобниматься, не облагая краткосрочное пребывание в зоне терминалов дополнительной платой.

- Согласно ежегодному опросу momondo.ru, общение с близкими – одна из главных вещей, по которой россияне скучают во время путешествия, – рассказывает Ирина Рябовол, представитель метапоиска. – Поэтому для многих важно иметь в запасе несколько минут для теплых прощаний и встреч. Это драгоценное время люди проводят в так называемых Kiss&amp;Fly зонах (дословно – “Поцелуй и лети”).

Так, самыми романтичными аэропортами мира стали воздушные гавани Гонконга и Токио (Ханеда). В них у путешественников есть целых полчаса на то, чтобы встретиться или проститься с близкими и не платить за сантименты.

На втором месте – Международный аэропорт Афин, где бесплатное пребывание в Kiss&amp;Fly зоне заканчивается спустя 20 минут после въезда. Тюменский аэропорт занимает третье место наряду с воздушными гаванями Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, а также Рима, Пальма-де-Майорки, Праги, Лос-Анджелеса. В них прощаться и радоваться встрече бесплатно можно 15 минут.

Следующие по списку – Сингапур, Париж, Франкфурт и Лиссабон. В аэропортах этих городов у провожающих и встречающих есть 10 минут на объятия. Воздушная гавань Варшавы дает на это 7 минут, а Цюриха – всего лишь 5.

ИСТОЧНИК KP.RU

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