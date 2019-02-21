2019-02-21T08:34:07+03:00
Происшествия

Поздно пришел домой: тюменка кружкой пробила голову мужу

Женщина не сдержалась во время семейной ссоры
Маргарита КАЛИНКИНА
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Жительница Тюменской области металлической кружкой пробила голову своему мужу. После чего женщина вызвала ему бригаду медиков.

Инцидент произошел в Сорокино. Супруги повздорили из-за того, что супруг поздно пришел домой. В пылу конфликта женщина схватила то, что у нее было под рукой и избила своего благоверного, а затем сама вызвала скорую.

По данному факту на 35-летнюю женщину завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "В" части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Селянке грозит лишение свободы до двух лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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