Тюменские хирурги будут без имплантов делать пластику груди после лечения рака

СЕГОДНЯ 07:49 2019-02-21T07:50:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Хирурги «Медицинского города» Тюмени осваивают новый метод реконструкции молочной железы после лечения рака. Доктора планируют использовать собственные ткани пациента - DIEP лоскут - кожно-жировой лоскут с передней брюшной стенки. Это микрохирургическая операция, которая позволяет сохранить неповрежденной мышцу живота и быстро восстановится после операции.

Метод был показан на международной московской IV Конференции по проблемам реконструктивной и эстетической хирургии молочной железы. В ней участвовали заведующий онкологическим отделением №1 Медгорода Олег Царев и хирург Юрий Гольдман. Специалисты обсуждали самые актуальные подходы в лечении рака и новейшие методы эстетической хирургии груди после мастэктомии. В рамках конференции были проведены онлайн мастер-классы из операционных от ведущих российских хирургов.

Реконструкция молочной железы DIEP лоскутом - сейчас один из самых современных микрохирургических методов и применяется только в ведущих клиниках России. По словам Олега Царева, в скором времени хирурги «Медгорода» так же начнут использовать его в своей практике.

- В конце прошлого года у нас появился микроскоп для проведения микрохирургических операций, поэтому мы стараемся все больше и больше решать вопрос реконструкции молочной железы не только путём установки экспандеров и имплантатов, но и путём пересадки лоскутов. С помощью микроскопа мы сшиваем сосуды лоскута с сосудами грудной клетки, таким образом ткань приживается на новом месте, - прокомментировал Олег Царев.

Сегодня в большинстве случаев тюменские доктора выполняют органосохранные операции, тем не менее осваивают все хирургические подходы и реконструктивными методами.

- Это необходимо, чтобы иметь возможность выбрать наиболее подходящий метод для каждой пациентки, которой была проведена мастэктомия, - добавил Царев.

Помимо этого, доктор отметил, что специалисты его отделения готовы не только принимать новый опыт и внедрять в свою практику, но и делиться собственным опытом с коллегами из других регионов.

Работа тюменских хирургов высоко ценится среди российских коллег, во время конференции поступило предложение провести мастер-класс по реконструкции молочной железы на базе «Медицинского города», проведение которого уже запланировано на осень, сообщили в пресс-службе лечебного учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU