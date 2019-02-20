В 29-ти населённых пунктах юга Тюменской области пройдёт «оптическая» стройка

СЕГОДНЯ 21:48 2019-02-20T21:48:07+03:00

Изменить размер текста: A A

«Ростелеком» продолжит реализацию федерального проекта устранения цифрового неравенства в 2019 году на территории Тюменской области. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, в 29-ти населённых пунктах Ишимского, Тобольского, Нижнетавдинского, Сладковского и Ялуторовского районо пройдёт «оптическая» стройка и более 10 тысяч человек получат выход в глобальную сеть.

В деревне Ачиры и селе Лайтмак Тобольского района специалисты организуют доступ в Интернет посредством спутника, в 26-ти населённых пунктах – по оптическим линиям связи, а в село Никольское Сладковского района оптика придет по опорам высоковольтных линий электропередачи. В каждом из населённых пунктов связисты установят точку доступа Wi-Fi, которая размещена на железобетонной опоре. Она обеспечит покрытие радиусом до 100 метров на открытой местности при скорости передачи данных не менее 10 Мбит/с. Жителям не надо будет платить за интернет-трафик, доступ в сеть в точках доступа предоставляется абсолютно бесплатно.

По словам директора филиала ПАО «Ростелеком» в Тюменской и Курганской областях, уже проведены работы по закупке оборудования и комплектующих для установки точки доступа в интернет в село Лайтамак и деревню Ачиры Тобольского района, завершается монтаж оборудования в селе Никольское.

- В этих населенных пунктах запустить точки доступа в интернет в эксплуатацию планируется к концу марта 2019 года. В январе 2019 года доступ к высокоскоростному интернету в рамках федерального проекта получили 130 сел и деревень области численностью от 250 до 500 человек, - отметил он.

Директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич подчеркнула, что в условиях цифровой экономики задача повышения доступности и качества интернет-услуг, даже в самых отдаленных уголках Тюменской области, является одним из приоритетов.

- Важно, чтобы жители малых сел и деревень наравне с городскими имели доступ к современным цифровым сервисам: дистанционному обучению, телемедицине, порталу госуслуг, могли совершать электронные платежи и общаться в социальных сетях. Уверена, что для развития инфраструктуры связи в регионе необходимо продолжить наращивать сотрудничество правительства и операторов связи, - отметила она.

ИСТОЧНИК KP.RU