2019-02-20T21:48:07+03:00
Общество

В 29-ти населённых пунктах юга Тюменской области пройдёт «оптическая» стройка

В регионе продолжается реализация федерального проекта устранения цифрового неравенства
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В 29-ти населённых пунктах юга Тюменской области пройдёт «оптическая» стройкаВ 29-ти населённых пунктах юга Тюменской области пройдёт «оптическая» стройкаФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

«Ростелеком» продолжит реализацию федерального проекта устранения цифрового неравенства в 2019 году на территории Тюменской области. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, в 29-ти населённых пунктах Ишимского, Тобольского, Нижнетавдинского, Сладковского и Ялуторовского районо пройдёт «оптическая» стройка и более 10 тысяч человек получат выход в глобальную сеть.

В деревне Ачиры и селе Лайтмак Тобольского района специалисты организуют доступ в Интернет посредством спутника, в 26-ти населённых пунктах – по оптическим линиям связи, а в село Никольское Сладковского района оптика придет по опорам высоковольтных линий электропередачи. В каждом из населённых пунктов связисты установят точку доступа Wi-Fi, которая размещена на железобетонной опоре. Она обеспечит покрытие радиусом до 100 метров на открытой местности при скорости передачи данных не менее 10 Мбит/с. Жителям не надо будет платить за интернет-трафик, доступ в сеть в точках доступа предоставляется абсолютно бесплатно.

По словам директора филиала ПАО «Ростелеком» в Тюменской и Курганской областях, уже проведены работы по закупке оборудования и комплектующих для установки точки доступа в интернет в село Лайтамак и деревню Ачиры Тобольского района, завершается монтаж оборудования в селе Никольское.

- В этих населенных пунктах запустить точки доступа в интернет в эксплуатацию планируется к концу марта 2019 года. В январе 2019 года доступ к высокоскоростному интернету в рамках федерального проекта получили 130 сел и деревень области численностью от 250 до 500 человек, - отметил он.

Директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич подчеркнула, что в условиях цифровой экономики задача повышения доступности и качества интернет-услуг, даже в самых отдаленных уголках Тюменской области, является одним из приоритетов.

- Важно, чтобы жители малых сел и деревень наравне с городскими имели доступ к современным цифровым сервисам: дистанционному обучению, телемедицине, порталу госуслуг, могли совершать электронные платежи и общаться в социальных сетях. Уверена, что для развития инфраструктуры связи в регионе необходимо продолжить наращивать сотрудничество правительства и операторов связи, - отметила она.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюменской области открылся инклюзивный театр для пенсионеров и детей с ограниченными возможностями
35 тысяч жителей Тюменской области получат помощь на приобретение цифрового оборудования
Педагоги, дошколята, школьники и студенты знакомятся с достижениями науки Тюменской области
В Тюменской области некоммерческим организациям бесплатно предоставляют помещения
В Тюменской области отремонтируют 411 автодорог общей протяжённостью 800 км
Тюменка вышла замуж за мигранта в надежде избавиться от долга
Tele2 настроила родительский контроль
«Конструктория» собрала в Ишиме рекордное количество посетителей
Тюменская область получит от Минприроды более 26 млн рублей на сохранение водных объектов
Прокуратура Тюменской области прикрыла сайты по незаконной продаже оружия
Ишимские врачи внедряют прогрессивные методы оперативного лечения
Тюменский «Рубин» сыграет с красноярским «Соколом» в рамках чемпионата ВХЛ
Похитителя церковных пожертвований задержали в Тюмени
Тюменская обрабатывающая промышленность наращивает объемы производства
«Арктическую сагу» Николая Шамсутдинова презентуют в Тюмени
Тюменскую набережную готовят к «Битве на Туре»
Тюменцы могут блеснуть знаниями истории развития российского парламентаризма
Стоимость оплаты за ТКО тюменцы смогут рассчитать сами онлайн
Широкофюзеляжный Boeing-777 впервые принял аэропорт Тюмени
В Тюмени будут судить экс-начальника «Почты России» за взятки
Тюменские лыжники выступят на зимней Спартакиаде учащихся России
Четыре полевых кухни развернутся на тюменской набережной 23 февраля
В Тюмени совершенствуется система «Безопасный город»
Погода в Тюмени 20 февраля: немного похолодает
Качество посевного материала в Тюменской области в 2019 году намного лучше прошлогоднего
Численность безработных на 1 января 2019 года в Тюменской области составила 4,2 тысячи человек