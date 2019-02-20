2019-02-20T20:59:31+03:00
Общество

В Тюменской области открылся инклюзивный театр для пенсионеров и детей с ограниченными возможностями

«Серебряные волонтёры» 55+ вовсю репетируют
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области открылся инклюзивный театр для пенсионеров и детей с ограниченными возможностямиВ Тюменской области открылся инклюзивный театр для пенсионеров и детей с ограниченными возможностямиФото: Татьяна Коркина
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В Тюменской области открылся инклюзивный театр для одиноких пожилых людей и детей с ограниченными возможностями. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, «серебряные волонтёры» 55+ уже приступили к репетиции авторской постановки на базе партнёров проекта – в интерактивном лофт-пространстве LEMON (г. Тюмень, ул. Володарского, 14). Здесь старшее поколение репетирует, получает уроки актёрского мастерства, пластических тренингов и речевых разминок.

Актриса молодёжного театра «Ангажемент» Анастасия Бируля стала творческим наставником волонётров, который помогает пенсионерам постичь искусство перформанса, внутреннего и внешнего перевоплощения, обучиться сценическим навыкам. Социальная новаторская технология – необычная. Участники штаб-квартиры во время спектакля применяют такие реабилитационные и профилактические практики, как пальчиковая гимнастика, упражнения на развитие координации движений, памяти и внимания.

Кроме того, волонтеры «серебряного» возраста создадут для аудитории эффект полного погружения в сюжет постановки. Зрители станут участниками происходящего и будут прямо на сцене взаимодействовать с актерами. По словам специалистов областного геронтологического центра, это важная исследовательская работа.

- На тренингах добровольцы получат возможность усовершенствовать умения коммуникации, публичных выступлений, обретут уверенность в себе, в своих возможностях и силах. Именно стремлением к самовыражению и самосовершенствованию мы хотим поделиться со зрителями, поддержать их и зарядить положительными эмоциями, - отметили в центре.

Результаты творческой работы представят уже в конце февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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