В Тобольске пропала 27-летняя Ольга Белячкова

СЕГОДНЯ 06:39 2019-02-21T06:39:05+03:00

О ней вторые сутки ничего не известно

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В Тобольске пропала 27-летняя Ольга Игоревна Белячкова. Она около 9 часов утра 18 февраля ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Ее приметы: рост 155 см на вид 15-17 лет, среднего телосложения, волосы и глаза светлые.

Была одета в светлый пуховик до колен с капюшоном, синий вязаный шарф-хомут, темно-малиновые ботинки с белой опушкой на сплошной подошве. При себе имела темно-синий рюкзак.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию об Ольге, просят сообщить по телефонам: 02/112 полиция. 8 (3456) 25-23-70, 39-96-20, 39-97-44, 39-97-49 - Межмуниципальный отдел МВД России «Тобольский»;

8(3452)793-023 - дежурная часть УМВД России по Тюменской области;

8-932-32-39-911 - Волонтеры ПО “Белая Сова - Тюмень” или написать на почту poisksova@gmail.com.

ИСТОЧНИК KP.RU