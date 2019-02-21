2019-02-21T05:39:18+03:00
Общество

Коллекторское агентство в Тюмени требовало деньги с тезки должницы

Компанию наказали штрафом в 55 тысяч рублей
Маргарита КАЛИНКИНА
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Коллекторское агентство в Тюмени оштрафовали на 55 тысяч рублей. Сотрудники НАО «ПКБ» звонили горожанке, которая оказалась полной тезкой должницы. Горожанка пожаловалась на них в областное управление Службы судебных приставов и в ведомстве после проверки признали нарушение.

В отношении организации был составлен протокол об административном правонарушении на основании ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

Суд признал организацию виновной и назначил штраф.

В Службе судебных приставов напомнили, что коллекторской деятельностью имеют право заниматься только юридические лица, которые внесены в государственный реестр ФССП России. На сегодняшний день в Тюменской области только одна такая организация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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