Коллекторское агентство в Тюмени требовало деньги с тезки должницы
Коллекторское агентство в Тюмени оштрафовали на 55 тысяч рублей. Сотрудники НАО «ПКБ» звонили горожанке, которая оказалась полной тезкой должницы. Горожанка пожаловалась на них в областное управление Службы судебных приставов и в ведомстве после проверки признали нарушение.
В отношении организации был составлен протокол об административном правонарушении на основании ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».
Суд признал организацию виновной и назначил штраф.
В Службе судебных приставов напомнили, что коллекторской деятельностью имеют право заниматься только юридические лица, которые внесены в государственный реестр ФССП России. На сегодняшний день в Тюменской области только одна такая организация.
ИСТОЧНИК KP.RU