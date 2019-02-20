2019-02-20T20:19:33+03:00
Общество

35 тысяч жителей Тюменской области получат помощь на приобретение цифрового оборудования

Адресную помощь окажут социально незащищённым группам населения
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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35 тысяч жителей Тюменской области получат помощь на приобретение цифрового оборудования35 тысяч жителей Тюменской области получат помощь на приобретение цифрового оборудованияФото: pixabay.com
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Порядка 35 тысяч жителей Тюменской области получат материальную помощь на приобретение цифрового телевизионного оборудования. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, адресную помощь окажут социально незащищённым группам населения, ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам, родившимся до 31 декабря 1931 года и получателям адресного социального пособия.

Максимальный размер единовременной помощи в форме возмещения расходов по приобретению и установке пользовательского оборудования составляет:

- для приема спутникового цифрового ТВ – гражданам, проживающим в населенных пунктах вне зоны цифрового эфирного наземного вещания – 6 тысяч рублей;

- для приема цифрового эфирного наземного ТВ – гражданам, проживающим в населенных пунктах в зоне цифрового эфирного наземного вещания – 1,5 тысячи рублей.

Дополнительная мера социальной поддержки будет производиться за счет регионального бюджета, на эти цели предусмотрено 58 миллионов рублей. Единовременную материальную помощь можно получить в учреждениях социального обслуживания или в управлении социальной защиты населения по месту жительства. Документы и заявления, которые подтверждают фактические расходы на покупку и установку оборудования, принимаются до 31 декабря 2019 включительно.

Как отметил губернатор Тюменской области Александр Моор, в 2018 году была проведена большая информационно-разъяснительная работа по вопросам перехода на цифровое вещание, которая продолжается и сегодня.

- Областные и муниципальные средства массовой информации, специалисты технических центров, представители социальных служб, более двух тысяч волонтеров задействованы в этом. Правительство Тюменской области разработало меры социальной поддержки, чтобы переход на цифру стал еще более доступным, - отметил глава региона.

Всю информацию о мерах социальной поддержки можно получить в информационно-справочной службе по телефонам: 8-800-100-1290, 8 (3452) 56-63-30, 68-88-86.

ИСТОЧНИК KP.RU

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