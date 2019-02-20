Педагоги, дошколята, школьники и студенты знакомятся с достижениями науки Тюменской области

СЕГОДНЯ 19:52 2019-02-20T19:52:00+03:00

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В Тюменской области в феврале проходит месячник науки, в котором участвуют педагоги, родители, дошколята, школьники, студенты колледжей и техникумов. Как сообщили в департаменте образования Тюменской области, все они в течение месяца знакомятся с достижениями науки региона и с богатым наследием известных земляков.

Например, в детском саду №183 (ул. Радищева, 27) прошла Неделя науки. Заведующая образовательного учреждения Алла Сафина презентовала областной проект «Яслеград» по созданию групп для детей от двух месяцев. В «Университете детства» родители и детки позанимались по технологии «Навстречу друг другу», старшие ребятишки – потрудились в своей мультстудии, опытно-экспериментальной площадке, музее измерительных приборов и метеостанции.

Воспитанники детских садов старались не отставать от школьников: они успешно конструировали из лего, играли в шашки и шахматы и занимались в цифровой лаборатории. Также педагоги с ребятами занимаются с развивающим набором Pertra, который помогает вести коррекционную работу с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. А ещё ребятишки с удовольствием занимаются в клубах: «Умники и умницы», «Вундеркинг», «Робототехника», «Палитра», «Дельфиненок», «Футбол без границ». По субботам для детей и родителей работает «Академия дошкольных наук».

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала, что в 2019 году в регионе планируется открыть две новых школы. Одна из них откроется в Заводоуковске (на 900 мест), другая – в Тюмени, на ул. Бориса Житкова (на 1,2 тысячи мест). В настоящее время также ведётся проектирование ещё нескольких школ – в микрорайонах Тюменский, Заречный и Звездный на Мысу.

ИСТОЧНИК KP.RU