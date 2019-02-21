Погода 21 февраля в Тюмени: слабый снегопад

СЕГОДНЯ 04:39 2019-02-21T04:39:26+03:00

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Четверг, 21 февраля, в Тюменской области будет немного хмурым. В большинстве территорий пройдет небольшой снежок. Температура воздуха составит -11 -14. Ветер 3 м/с.

В Тюмени слабый снегопад начнется ночью, а прекратится к вечеру. Днем ненадолго появится солнышко. Температура воздуха составит -13 -12 градусов. Ветер 2-3 м/с.

В Тобольске небольшой снег утром и вечером, днем безоблачно и яркое солнце, температура воздуха -15 -12. В Ялуторовске и Заводоуковске осадки тоже только утром и вечером, но весь день пасмурно, днем -11, к вечеру похолодает до -15, ветер усилится до 2-7 градусов. В Ишиме сегодня теплее всего, здесь -4 -1, облачно, но без осадков, ветер 2-4 м/с.

Сегодня отмечается Международный день родного языка. В разных странах проходят мероприятия направленные на уважение, поощрение и защиту всех языков (особенно языков, находящихся на грани исчезновения). Так, в разные годы проведение Дня было посвящено темам: взаимосвязи между родным языком и многоязычием, особенно в образовании; системе Брайля и языку жестов; повышению осведомленности общественности в вопросах языковых и культурных традиций, основывающихся на взаимопонимании, терпимости и диалоге; охране нематериального наследия человечества и сохранению культурного разнообразия; роли языка, на котором ведется преподавание в школах и другим.

В народном календаре 21 февраля названо Захаром Серповидцем. В этот день доставали серпы, осматривали, чистили, точили и окропляли крещенской водой. На Захария, по народному поверью, был особенно остр и лунный серп. Люди подмечали: чем холодней в этот день, тем теплее будет в марте.

ИСТОЧНИК KP.RU