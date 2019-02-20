2019-02-20T18:54:03+03:00
Общество

В Тюменской области некоммерческим организациям бесплатно предоставляют помещения

В регионе запущен пилотный проект «Приходи и работай»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области некоммерческим организациям бесплатно предоставляют помещенияВ Тюменской области некоммерческим организациям бесплатно предоставляют помещенияФото: Татьяна Коркина
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В Тюменской области запущен пилотный проект «Приходи и работай», по поручению губернатора Александра Моора. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, в рамках проекта некоммерческим организациям безвозмездно предоставляют помещения на базе государственных и муниципальных организаций, чтобы те проводили многочисленные мероприятие.

Решение принято по итогам очередного координационного совета по поддержке СО НКО, который состоялся в ноябре 2018 года. Концепцию пилотного проекта разработал департамент социального развития Тюменской области совместно с органами региональной исполнительной власти социальной сферы и региональными ресурсными центрами.

В пилотном проекте принимают участие более сорока помещений в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Заводоуковске, Ялуторовске. Все кабинеты, офисы и конференц-залы оборудованы мебелью и оргтехникой. Кроме того, можно выбрать помещения с доступом в интернет, звуковым и мультимедийным оборудованием, демонстрационными мониторами.

Вместимость каждого из помещений, которые находятся в региональном центре «Семья», Дворце творчества и спорта «Пионер», Медицинском городе, мультицентре «Моя территория», поликлиниках и центрах занятости, составляет от 18 до почти 500 мест.

Отметим, что помещения предоставляются при выполнении условия – НКО должно находиться в базе на официальном портале органов государственной власти Тюменской области. Также необходима информационная открытость НКО и социальная направленность реализуемого проекта. Заявка на предоставление помещения подается за 1 месяц до проведения мероприятия по телефону (3452) 20-40-70.

ИСТОЧНИК KP.RU

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