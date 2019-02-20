2019-02-20T18:38:18+03:00
Авто

В Тюменской области отремонтируют 411 автодорог общей протяжённостью 800 км

Все они вошли в перечень «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области отремонтируют 411 автодорог общей протяжённостью 800 кмВ Тюменской области отремонтируют 411 автодорог общей протяжённостью 800 кмФото: Татьяна Коркина
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Росавтодрор в январе 2019 года согласовал перечень объектов Тюменской области, которые вошли в региональную составляющую национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как сообщили в ГУС Тюменской области, в этом году на территории региона планируется отремонтировать 411 объектов общей протяжённостью более 800 километров.

В их числе – 8 объектов протяжённостью почти 101 километров, на региональных дорогах в агломерации – 18 объектов протяжённостью 54,15 км. На региональных дорогах вне агломерации – 180 объектов протяженностью 514,15 км и на местных дорогах – 205 объектов протяженностью 135,21 км. В Тюменском районе будет отремонтировано 178 объектов протяженностью 94,42 км, в Тюмени – 27 объектов протяженностью 40,78 км.

Напомним, что национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» пришел на смену приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги», который реализовывался в Тюменской области в 2017-2018 годах. Каждый год по программе ремонтировалось около 60 км. В 2018 году в Тюменской агломерации завершены работы по ремонту на 181 объекте общей протяженностью 173 км и работы по реконструкции автомобильной дороги Тюмень – Боровский – Богандинский протяженностью 5,9 км.

Нормативное состояние автодорожной сети по итогам года увеличилось с 76,9% на 3,13% до 80,03%, ликвидировано 66 аварийно опасных участков дорог.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень сообщала о том, что тюменский участок федеральной трассы Екатеринбург – Тюмень реконструируют с учетом нанотехнологий. В асфальтобетон впервые добавляют битумную добавку ДОРСО, которые придают пластичность, предотвращают появление колеи, выбоин, шелушения, крошения и других деформационных повреждений покрытия. По оценкам специалистов, такой асфальт прослужит минимум 4,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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