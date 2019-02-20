2019-02-20T16:45:11+03:00
Происшествия

Тюменка вышла замуж за мигранта в надежде избавиться от долга

Мужчина же согласился на брак ради вида на жительство
Марина Васильева
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В Тюмени по требованию прокуратуры признан фиктивным брак между 27-летней тюменкой и и 38-летним мигрантом. Союз новобрачные заключили по обоюдному желанию, но в меркантильных целях.

Согласно материалам дела, в сентябре 2018 года иностранец обратился в отдел разрешительно-визовой работы управления по вопросам миграции УМВД России по Тюменской области с заявлением о выдаче ему вида на жительство на территории России. Он предоставил свидетельство о заключении брака с тюменкой и ее паспорт, выданный в 2011 году.

- Однако выяснилось, что тюменка в октябре 2017 года была документирована новым паспортом, поскольку паспорт 2011 года ею якобы был утерян. На самом деле он в залоге у знакомой тюменки в целях обеспечения возврата долга. Именно кредиторша и продолжила местной жительнице сделку, пообещав простить долг, - пояснили в прокуратуре Тюменской области.

В ведомстве добавили, что по семейному кодексу Российской Федерации брак по решению суда признается недействительным в случае заключения фиктивного брака, т.е. если супруги не намерены создавать семью.

Информация регионального УМВД легла в основу иска в суд прокуратуры Тюменской области о признании брака недействительным со дня его заключения. Накануне, 19 февраля 2019 года, Тюменский районный суд региона удовлетворил исковое заявление надзорного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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