2019-02-21T09:36:29+03:00
Общество

Александр Чернышев: несанкционированные свалки угрожают экологии Тюменской области

Опасные отходы могут оказывать вредное воздействие на человека
Алексей КОСЕНЧУК
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Александр Чернышев: несанкционированные свалки угрожают экологии Тюменской областиАлександр Чернышев: несанкционированные свалки угрожают экологии Тюменской областиФото: pixabay.com
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Несанкционированные свалки в Тюменской области портят не только вид близлежащей территории, но и распространяют вредные вещества, поэтому постепенный переход на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами научит общество нести ответственность перед природой. Об этом «Комсомольской правде – Тюмень» рассказал председатель Общественного совета департамента недропользования и экологии Тюменской области, научный сотрудник ТюмГУ Александр Чернышев.

По его словам, если на свалках есть опасные отходы, они могут оказывать вредное воздействие на человека, почву, воздух, растения и животных. Свалка – это серьёзный источник загрязнения окружающей среды. В глубине мусорной кучи проходят процессы разложения, в которых участвуют анаэробные бактерии. Вследствие подобного процесса выделяется токсичный биологический газ, одним из компонентов которого является метан. Происходит глубинное заражение грунта, смрадный воздух разносится ветром на большие расстояния, а если под свалкой находятся грунтовые воды, то они практически отравляются ядом. Таким образом, ближайшие водоёмы токсичны и опасны для человека. А грунт непригоден для использования в течение нескольких сотен лет после закрытия свалки.

- Батарейки, например, «угрожают» 20 квадратным метрам площади земли. Например, на загрязненных тяжелыми металлами двадцати квадратных метрах не вырастут два дерева, не смогут жить и развиваться несколько тысяч дождевых червей, благодаря которым земля становится плодородной, не смогут существовать несколько семей ежей. И все это вред, который нанесет только одна маленькая пальчиковая батарейка - отметил Александр Чернышев.

Не так давно Общественный совет при Департаменте недропользования и экологии Тюменской области провёл рабочую встречу, на которой обсудили ситуацию вокруг полигона в селе Успенском. По словам Александра, свалка была ликвидирована, но недобросовестные возчики пытаются снова там складировать мусор. Общественный совет заинтересовался этой проблемой и собирается выехать на полигон, осмотреть свалку и уже принять конечные действия.

Председатель Общественного совета подчеркнул, что сегодня несанкционированные свалки угрожают экологии городов и сёл, поэтому мусорная реформа поможет упорядочить работу с отходами. Также, по мнению Александра Чернышева, должна быть проведена разъяснительная работа по необходимости правильного обращения с ТЭК не только в школах и вузах, но и на придомовых собраниях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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