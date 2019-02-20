Тюменская область получит от Минприроды более 26 млн рублей на сохранение водных объектов

СЕГОДНЯ 14:17 2019-02-20T14:17:35+03:00

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Тюменская область получит от Минприроды РФ 26,23 млн рублей на сохранение уникальных водных объектов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, соглашение подписано в рамках национального проекта «Экология». Общий объём финансирования по федеральному проекту составит в 2019 году 1,2 млрд рублей. Кроме того, в рамках проекта предусмотрено финансирование в размере 466,3 млн. рублей на улучшение экологического состояния озер и водохранилищ и очистку берегов водоемов от мусора.

Тем временем, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обратился к губернаторам, чьи регионы ещё не перешли на новую систему с твёрдыми коммунальными отходами, как можно скорее перейти на неё и не искать поводов для отсрочки. По словам главы правительства, федеральный центр принял все необходимые меры для эффективной реализации «мусорной» реформы обращения с ТКО, и сейчас на плечи руководителей регионов ложится большая ответственность по их претворению в жизнь.

- На данный момент все запланированные преобразования идут без серьезных сбоев. 70 регионов уже перешли на новую систему, 57 из них приняли соответствующие решения на всей своей территории, оставшиеся - в отдельных районах, - отметил Дмитрий Медведев.

Также Дмитрий Медведев подчеркнул, что задача перехода на новую систему обращения с ТКО заключается в недопущении необоснованного роста тарифов на вывоз мусора. По его словам, общая задача заключается в том, чтобы не только перестроить отрасль, но и не допустить резкого и необоснованного роста платы за вывоз мусора.

- Некоторые регионы уже установили льготные тарифы для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, это хорошая практика, - подчеркнул Медведев.

Кроме того, премьер-министр подписал постановление, которое замораживает тариф за негативное воздействие на окружающую среду на уровне 95 рублей за тонну мусора. Дмитрий Медведев пообещал, что кабмин продолжит принимать решения, которые позволят удешевить составляющие тарифа на вывоз мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU