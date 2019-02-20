2019-02-20T13:49:57+03:00
Здоровье

Ишимские врачи внедряют прогрессивные методы оперативного лечения

Урологи успешно применяют буккальную уретропластику при лечении стриктур уретры
Марина Васильева
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Фото пресс-службы ГБУЗ ТО «ОБ №4»Фото пресс-службы ГБУЗ ТО «ОБ №4»
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Ишимские врачи-урологи продолжают внедрять самые современные методы лечения сложных заболеваний. Так, медики активно используют буккальную уретропластику при лечении стриктур уретры (патологическое сужение просвета).

Данное заболевание является вторым по частоте нарушений опорожнения мочевого пузыря после доброкачественной гиперплазии или аденомы простаты. Причинами патологии становятся травмы, в том числе и перелом костей таза, обычно после автомобильной аварии.

На счет ишимских врачей уже не один благодарный пациент. Так, первым из них стал 38-летний мужчина, который повредил уретру, вырвав катетер самостоятельно. Протяжённость стриктуры составляла 4 см. Суженный участок уретры врачи заменили свободным лоскутом слизистой щеки. Послеоперационный период прошел без осложнений. Уретральный катетер был удалён на 14 сутки, восстановилось самостоятельное мочеиспускание.

За три года урологами выполнено ещё 3 таких процедуры. Как рассказал заведующий урологическим отделением областной больницы №4 Андрей Федоровский, в трех случаях результаты удовлетворительные.

По его словам, в настоящее время существует большое количество консервативных и хирургических методов лечения этой патологии, но заместительная пластика свободным лоскутом слизистой оболочки полости рта становится быстро прогрессирующим видом.

- Если у мужчин до 40 лет появляются такие симптомы, как заметное ослабление струи мочи и ее объемов, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря, боли и дискомфорт при мочеиспускании, примесь крови в моче, то в первую очередь следует заподозрить стриктуру уретры и обратиться к врачу, - отметил Андрей Федоровский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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