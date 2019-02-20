«Конструктория» собрала в Ишиме рекордное количество посетителей

СЕГОДНЯ 15:03 2019-02-20T15:03:59+03:00

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16-17 февраля в Ишиме прошла традиционная игротека «Конструктория». Организаторы мероприятия собрали на одной площадке больше 30 разнообразных конструкторов и почти 20 интересных мастер-классов для детей и взрослых. В том числе в 2019 году организаторы мероприятия познакомили ишимцев с топ-5 конструкторов, признанных ведущими педагогами России лучшими для развития ребенка.

Не обошлось и без интерактивных развлечений: оба дня с гостями игротеки были Батутный парк Flip&JumpPark, с мастер-классами по стрельбе из лука и балансированию на балансборде.

Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова организовал мастер-классы по росписи, изготовлению пальчиковой игрушки и медальона Конька-Горбунка.

Идейный вдохновитель игротеки «Конструктория», депутат Тюменской областной Думы, координатор проекта «Крепкая семья» в Тюменской области Елена Кашкарова рассказала:

«Конструктория» постоянно развивается, знакомит с новейшими конструкторами и это позволяет всей семье проводить время не только интересно, но и с пользой. Также радует, что наше сотрудничество позволяет социально-активным, многодетным и малообеспеченным семьям посещать Игротеку бесплатно. В Ишиме такая возможность была представлена 115 семьям».

Как обычно, мероприятие не прошло без экологических и благотворительных акций – «Защитник Земли» и «Детский книжный обменник».

«Спасибо огромное за два замечательных дня! Думаю, что все Ишимцы, которые побывали на Конструктории в эти дни согласятся со мной. Было супер! Дети в восторге, родители очень довольны, появились новые конструкторы, которых не было в прошлом сезоне, нам стало еще интереснее. Принимали участников радушно, как старых добрых друзей! Будем с нетерпением ждать нового сезона! До свидания!», - Александр Смолин, посетитель игротеки в Ишиме.

А уже 12 марта в поселке Голышмано состоится игротека «Конструктория PRO», направленная на первичную профориентацию детей в возрасте 12-15 лет. В Ишим игротека вернется уже в июле.

ИСТОЧНИК KP.RU