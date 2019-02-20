Прокуратура Тюменской области прикрыла сайты по незаконной продаже оружия
Прокуратура Тюмени выявила 24 сайта интернет-страницы с информацией о незаконной продаже оружия, в том числе боевого. Среди обнаруженных сотрудниками ведомства ресурсов был даже оружейный интернет-магазин.
- Уголовным кодексом Российской Федерации установлена ответственность за незаконные приобретение, сбыт, хранение и перевозку оружия, его основных частей и боеприпасов, - отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
С целью исключения доступа граждан к указанным ресурсам сотрудники ведомства направили в Центральный районный суд Тюмени административные исковые заявления о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
Представитель фемиды удовлетворил требования в полном объеме. В настоящее время доступ к интернет-ресурсам с запрещенной информацией заблокирован.
ИСТОЧНИК KP.RU