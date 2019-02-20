Тюменский «Рубин» сыграет с красноярским «Соколом» в рамках чемпионата ВХЛ

СЕГОДНЯ 13:18 2019-02-20T13:21:32+03:00

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Сегодня в Тюмени хоккейный клуб «Рубин» примет на своей площадке красноярский «Сокол» в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги. Соперники сибиряков, набрав 62 балла, находятся на четырнадцатом месте таблицы.

В своём предыдущем матче «пернатые» в Ханты-Мансийске уступили в овертайме «Югре» – 2:3. Болельщиков «Сокола» в нынешнем сезоне бросает то в жар, то в холод. Команда невнятно начала чемпионат. Тем не менее, в ноябре «Сокол» достаточно неплохо сыграл с клубами из верхней части таблицы, дав бой и тольяттинской «Ладе» (1:2, ОТ), и «Рубину» (1:2, ОТ).

В новом году красноярский клуб одержал семь побед и ещё в четырёх матчах заработал по одному баллу. Соответственно, дела у дружины с берегов Енисея идут в гору и, скорее всего, она будет играть в плей-офф.

Очередная игра с сибиряками, которые идут в таблице четвертыми, набрав 79 очков, пройдет сегодня, во Дворце спорта. Начало игры в 19 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU