Похитителя церковных пожертвований задержали в Тюмени

СЕГОДНЯ 13:03 2019-02-20T13:07:07+03:00

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Полиция Тюмени возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, неоднократно обворовывавшего храмы и церкви. Молодой человек умело вскрывал ящики с пожертвованиями и тратил деньги на спиртное.

Очередной сообщение от священнослужителей одного из храмов поступило в городскую полицию накануне. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения прилегающих территорий, сотрудники полиции установили молодого человека. Съемка запечатлела, как тот вышел из храма, пересчитывая денежные средства.

Правоохранителям быстро удалось установили личность подозреваемого и его местонахождение. Полицейские задержали злоумышленникам, которым оказался 22-летний местный житель.

- В день происшествия фигурант находился в гостях у своих друзей. Ему захотелось выпить, а денег на спиртное не было. Тогда молодой человек решил действовать по старой наработанной схеме. Тщательно распланировав алгоритм противоправных действий, подозреваемый отправился в храм, - пояснили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Дождавшись окончания службы и когда жители города покинули храм, злоумышленник подошел к ящику для пожертвований, вскрыл замок отверткой и похитил денежные средства. Всего там оказалось 7 тысяч рублей. Деньги парень потратил на продукты питания и алкоголь, чтобы продолжить застолье у друзей.

Стражи правопорядка уже установили причастность фигуранта к семи эпизодам аналогичных преступлений. Молодому человеку грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU