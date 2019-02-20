2019-02-20T12:41:07+03:00
Экономика

Тюменская обрабатывающая промышленность наращивает объемы производства

Индекс промпроизводства за январь 2019 года составил 101,4%
Марина Васильева
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Обрабатывающая промышленность Тюменской области продолжает наращивать объемы производства. Только за январь 2019 года индекс составил 101,4% к уровню января прошлого года.

В основном рост обеспечен развитием обрабатывающих производств, на их долю приходится 101,7%. Наибольшие темпы отмечены в изготовлении лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – в 2,4 раза, напитков – в 2 раза, сообщает региональный департамент экономики.

Динамика наблюдается и в производстве электрического оборудования. Рост к предыдущему периоду составил 135,5%. Растет объем изготавливаемых автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, он составил 127,6%. Существенный рост зафиксирован в производстве мебели - показатель достиг 106,5% и пищевых продуктов, здесь цифра приблизилась к 103%. Помимо этих отраслей, существенный рост зафиксирован в производстве мебели — 106,5% и пищевых продуктов – 103%.

- Диверсификация экономики – наша целенаправленная политика. Мы стараемся слушать и слышать предпринимателей, оказываем необходимую административную, юридическую, налоговую поддержку. Благодаря этому в регионе открываются производства, создаются новые рабочие места, развивается инфраструктура, повышается качество жизни людей, - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава региона добавил, что рост индекса промышленного производства напрямую зависит от грамотно выстроенной политики по поддержке не только крупных инвестпроектов, но и малого и среднего бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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