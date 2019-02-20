«Арктическую сагу» Николая Шамсутдинова презентуют в Тюмени
В Литературно-краеведческом центре состоится презентация книги известного писателя Николая Шамсутдинова «Арктическая сага». Тюменцы смогут познакомиться с новым изданием земляка уже 22 февраля.
Николай Меркамалович Шамсутдинов – поэт, публицист, сатирик, переводчик, член Союза писателей СССР, член Союза российских писателей, председатель правления Тюменского областного отделения Общероссийской общественной организации «Союз российских писателей».
Шамсутдинов – автор пятидесяти поэтических книг, книг переводов произведений чеченских и татарских писателей. Книга северных поэм и стихотворений «Арктическая сага» подытоживает 50-летний цикл интенсивной работы писателя в отечественной словесности.
Издание объемом в 592 страницы вышло в Северном издательстве Салехарда, сообщает департамента культуры администрации города Тюмени. В поэтично-повествовательной форме книга рассказывает о буднях рабочего Севера, своеобразной и неповторимой красоте сибирской природы, о любви и неповторимой действительности человеческих судеб.
ИСТОЧНИК KP.RU