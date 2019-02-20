Тюменскую набережную готовят к «Битве на Туре»

СЕГОДНЯ 10:38 2019-02-20T10:42:25+03:00

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Уже в эту субботу в Тюмени пройдут финалы Этапа кубка России по сноуборду. Лучшие сноубордисты страны будут «Биться на Туре» за звание чемпиона и призовой фонд в размере 100 000 рублей.

На соревнованиях в областном центре вновь соберутся топовые спортсмены страны. Среди них и одна представительница прекрасного пола из Екатеринбурга. Анастасия Логинова неоднократно занимала призовые места в дисциплине «Биг-Эйр».

Фото «Союза экстремальных видов спорта»

В «Битве на Туре» также примут участие известные титулованные российские сноубордисты мирового уровня, выступавшие на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане: Никита Автанеев и Антон Мамаев. Последний стал первым российским райдером, приземлившим «Трипл корк» (тройное сальто). Антон является лидером сборной России в «Биг-Эйре». Спортсмен из Екатеринбурга два года подряд одерживал победу в Тюмени.

Открытие финалов Кубка начнется в 19 часов. Зрителей ждёт выступление спортсменов на снегоходах и боевых дрифт-автомобилях, отметили в «Союзе экстремальных видов спорта». В этом году организаторы подготовили тёплый фуд-корт, где можно побаловать себя сладостями и бургерами, а также согреться горячим кофе.

ИСТОЧНИК KP.RU