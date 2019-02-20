Тюменцы могут блеснуть знаниями истории развития российского парламентаризма

СЕГОДНЯ 10:06 2019-02-20T10:16:31+03:00

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Тюменская областная дума приглашает всех желающих принять участие в интернет-конкурсе «История развития российского парламентаризма». Он посвящен 25-летию образования законодательных органов государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа.

Цель конкурса – повышение интереса населения к истории российского парламентаризма, истории развития законодательной власти в Тюменской области (включая автономные округа), деятельности депутатов Тюменской областной думы, истории молодежного парламентаризма.

На конкурсе будет оцениваться индивидуальное участие. Каждый претенденту на победу предстоит выполнить задания. Для ответов на вопросы предоставляется 90 минут. Всего необходимо решить 29 заданий, из них 27 тестовых, и два вопроса открытого типа, требующих развернутого ответа участников викторины. За каждый правильный ответ дается 1 балл.

Авторизироваться на сайте можно с помощью учетных записей в социальных сетях или почтовых сервисов. Завершится конкурс 18 апреля 2019 года. Подведение итогов викторины и награждение победителей состоится 30 апреля 2019 года в Тюменской областной думе.

ИСТОЧНИК KP.RU