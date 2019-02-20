2019-02-20T09:28:39+03:00
Общество

Стоимость оплаты за ТКО тюменцы смогут рассчитать сами онлайн

На сайте регионального оператора заработал специальный калькулятор
Марина Васильева
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Фото регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходамиФото регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
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Жители Тюмени смогут самостоятельно рассчитать стоимость оплаты за вывоз твердо-коммунальный бытовых отходов. На сайте регионального оператора - ООО «ТЭО» появился сервис, позволяющий физическим и юридическим лицам самостоятельно рассчитать предельную стоимость услуги онлайн. Сделать это могут и индивидуальные предприниматели.

Для этого необходимо зайти на сайт компании (www.ekotko.ru), в верхней строке навести курсор на раздел «Клиентам» и выбрать «Калькулятор стоимости услуги по обращению с ТКО». Далее потребителю нужно указать категорию своего жилья: индивидуальное домовладение или многоквартирный дом и количество проживающих человек.

Индивидуальным предпринимателям предстоит внести чуть больше данных - общую площадь помещения, либо количество машино-мест, учащихся и тд. После заполнения всех полей в обоих случаях программа автоматически рассчитает плату за вывоз мусора.

- С 1 января Тюменская область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. От тюменцев продолжают поступать вопросы, сколько нужно ежемесячно платить за новую услугу. Для удобства потребителей мы разработали и разместили на своем сайте онлайн калькулятор, расчет по которому можно сделать буквально за несколько кликов, - отмечает заместитель генерального директора ООО «ТЭО» Светлана Петренко.

Она добавила, что калькулятор считает сумму без учета льгот, которые распространяются на коммунальную услугу. Для получения мер социальной поддержки потребителю необходимо обратиться с заявлением в территориальные органы социальной защиты населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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