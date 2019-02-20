2019-02-20T08:32:56+03:00
Общество

Широкофюзеляжный Boeing-777 впервые принял аэропорт Тюмени

Самолет прибыл чартерным рейсом из Вьетнама
Марина Васильева
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Фото vk.com/tjm.aeroФото vk.com/tjm.aero
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В Тюмени впервые приземлился Boeing-777. Самый большой двухмоторный самолет авиакомпании Nordwind Airlines прибыл чартерным рейсом N4 2578 из Вьетнамского города Камрань15 февраля.

Как пояснили в пресс-службе аэропорта «Рощино», самолёты этого типа способны вместить от 305 до 550 пассажиров. В зависимости от конфигурации салонов они имеют дальность полёта от 9,1 до 17,5 тыс. километров.

На Boeing 777 установлен абсолютный рекорд дальности для пассажирских самолётов: 21 601 км. Этот самолет имеет компоновку 440 кресел класса эконом. Управляют им два пилота. Экипаж насчитывает десять бортпроводников.

- Полученный допуск к приему нового типа воздушных судов существенно увеличивает возможности для сотрудничества с авиакомпаниями-партнерами и влияет на дальнейшее развитие маршрутной сети международного аэропорта Тюмень «Рощино», - отметил генеральный директор воздушной гавани Игорь Лужбин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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