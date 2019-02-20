В Тюмени будут судить экс-начальника «Почты России» за взятки

СЕГОДНЯ 08:17 2019-02-20T09:32:32+03:00

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Прокуратура Центрального округа Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела по управлению имуществом Управления федеральной почтовой службы Тюменской области – филиала ФГУП «Почта России». Мужчина обвиняется в получении крупных взяток.

Согласно данным следствия, в 2010-2015 годах начальник отдела получил от трех компаний в виде подкупа и взяток денежные средства на сумму более 2,8 млн. рублей. За это он посодействовал в подписании актов и справок о стоимости выполненных работ, в том числе еще не выполненных.

УФПС Тюменской области сообщает, что служба безопасности Филиала выявила правонарушение в ходе внутреннего расследования, результаты которого были переданы в полицию.

- Принципиальная позиция Почты России в данном вопросе - решительно расставаться с теми, кто допускает должностные нарушения и строго наказывать в соответствии с УК РФ, - подчеркнули в организации.

В ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены суд, отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU