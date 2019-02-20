Тюменские лыжники выступят на зимней Спартакиаде учащихся России
Уже в конце этой недели в Саранске откроется девятая зимняя Спартакиада учащихся России. Торжественная церемония состоится 22 февраля. Участие в мероприятии примут 13 биатлонистов и 17 лыжников тюменской ОСШОР Л.Н. Носковой.
С 22 по 28 февраля в рамках спартакиады пройдут финальные соревнования по биатлону среди спортсменов 16-17 лет. Лыжники сойдутся в битве за медали в Тюмени с 12 по 18 марта, отметили в ОСШОР Л.Н. Носковой.
Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по видам спорта, включённым в программу Олимпийских зимних игр, а также по видам спорта «спортивное ориентирование» и «хоккей с мячом».
ИСТОЧНИК KP.RU