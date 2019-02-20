2019-02-20T06:55:34+03:00
Общество

Четыре полевых кухни развернутся на тюменской набережной 23 февраля

Горожане смогут согреться горячим чаем во время спецоперации «Лед»
Марина Васильева
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23 февраля на набережной реки Тура для тюменцев будут работать четыре полевых кухни. Здесь пройдет спецоперация «Лед», а зрители смогут согреться горячим чаем.

Помимо этого организаторы мероприятия приготовили для горожан немало других сюрпризов. Так, на открытии в 14 часов выступят спортсмены Тюменской региональной федерации альпинизма. Они спустятся с моста Влюбленных с факелами болельщиков и передадут автоинспекторам, дрифтерам и спортсменам трековых гонок.

Также на льду реи Тура пройдут показательные выступления инспекторов ДПС по задержанию правонарушителей, выступления по рукопашному бою воспитанников детского центра «Аванпост», водителей на ретро-автомобилях и преподавателей автошкол, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области

Кроме того, с 12 до 18 часов в ходе автогонок на верхней парковке набережной будет работать морская фотозона детского центра «Алый парус». А те, кто замерз, смогут согреться в настоящем пункте обогрева МЧС, а также принять участие в тренинге безопасности пассажиров в автобусе, предназначенном для перевозки детей.

Завершаться автогонки спецоперации «Лед» зимним фейерверком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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