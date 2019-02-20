2019-02-20T06:44:10+03:00
Общество

В Тюмени совершенствуется система «Безопасный город»

Работу Единого центра оперативного реагирования оценил и.о. заместителя министра МЧС России
Марина Васильева
Поделиться:
Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
Изменить размер текста:

Накануне, 19 февраля, в Тюмени состоялось выездное совещание Совета безопасности под председательством Николая Патрушева. В рамках визита в областной центр и.о. заместителя министра МЧС России Игорь Кобзев посетил Единый центр оперативного реагирования (ЕЦОР).

Он ознакомился с оснащением Центра, порядком его функционирования. В частности, Игоря Кобзева интересовало применение на базе учреждения отдельных элементов АПК «Безопасный город», работа системы вызова экстренных оперативных служб «112», а также механизмы взаимодействия с организациями ЖКХ.

Директор ЕЦОР Александр Ильин рассказал, что в настоящее время в рамках АПК «Безопасный город» тестируется новое программное обеспечения – АИС (автоматизированная информационная система) ЕДДС, в которую интегрированы система «112», региональная навигационная система, система мониторинга окружающей среды и ряд других систем.

- Внедрение АИС ЕДДС на территории города направлено на повышение качества и оперативности реагирования на риски возникновения ЧС и происшествий и, как следствие, на повышение безопасности жизнедеятельности горожан, - пояснил Александр Ильин.

И.о. заместителя министра МЧС Кобзев высказал ряд предложений по усовершенствованию в Тюмени работы системы видеонаблюдения, передает пресс-служба администрации Тюмени. В частности, посоветовал охватить зоны, в которых есть риск возникновения ЧС или происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стоимость оплаты за ТКО тюменцы смогут рассчитать сами онлайн
Широкофюзеляжный Boeing-777 впервые принял аэропорт Тюмени
В Тюмени будут судить экс-начальника «Почты России» за взятки
Тюменские лыжники выступят на зимней Спартакиаде учащихся России
Четыре полевых кухни развернутся на тюменской набережной 23 февраля
Погода в Тюмени 20 февраля: немного похолодает
Качество посевного материала в Тюменской области в 2019 году намного лучше прошлогоднего
Численность безработных на 1 января 2019 года в Тюменской области составила 4,2 тысячи человек
Внешнеторговый оборот Тюменской области со странами ЕАЭС в 2018 году составил более 4,5 млрд долларов
Тюменских преподавателей научат работать с людьми с инвалидностью
Тюменские аграрии переняли зарубежный опыт по переработке моркови
Оборот розничной торговли в Тюменской области в 2018 году составил 383,8 млрд рублей
Объем сельхозпродукции в хозяйствах Тюменской области за 2018 год составил 66,2 млрд рублей
Индекс промышленного производства в Тюменской области за 2018 год составил 110,1%
Тюменские аграрии решили перерабатывать морковь
Массовая гонка «Лыжня России» пройдет в Тюмени в 37 раз
Уже 74 тюменских семьи использовали материнский капитал для оплаты садика
Тюменская радиопрограмма – в финале российского конкурса
Банк УРАЛСИБ получил награду за достижения в области развития искусственного интеллекта
Для бездомных животных в Тюмени закупят более 10 тонн сухого корма
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Тюменской области стремительно снижается
Не имея денег на автобус, тюменец решил угнать авто
В Тюмени пускают с молотка имущество обанкротившегося банка
Школы Тюменской области укомплектованы профессиональной охраной
Тюменцы собрали солдатам-срочникам порядка 150 кг сладостей
Автобус № 29 в Тюмени будет ходить до ЖК «Видный»
В Тюмени обсуждают меры обеспечения безопасности транспортных перевозок
Преподавателя одного из вузов Тюмени подозревают в получении взятки