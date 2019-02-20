В Тюмени совершенствуется система «Безопасный город»

СЕГОДНЯ 06:42 2019-02-20T06:44:10+03:00

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Накануне, 19 февраля, в Тюмени состоялось выездное совещание Совета безопасности под председательством Николая Патрушева. В рамках визита в областной центр и.о. заместителя министра МЧС России Игорь Кобзев посетил Единый центр оперативного реагирования (ЕЦОР).

Он ознакомился с оснащением Центра, порядком его функционирования. В частности, Игоря Кобзева интересовало применение на базе учреждения отдельных элементов АПК «Безопасный город», работа системы вызова экстренных оперативных служб «112», а также механизмы взаимодействия с организациями ЖКХ.

Директор ЕЦОР Александр Ильин рассказал, что в настоящее время в рамках АПК «Безопасный город» тестируется новое программное обеспечения – АИС (автоматизированная информационная система) ЕДДС, в которую интегрированы система «112», региональная навигационная система, система мониторинга окружающей среды и ряд других систем.

- Внедрение АИС ЕДДС на территории города направлено на повышение качества и оперативности реагирования на риски возникновения ЧС и происшествий и, как следствие, на повышение безопасности жизнедеятельности горожан, - пояснил Александр Ильин.

И.о. заместителя министра МЧС Кобзев высказал ряд предложений по усовершенствованию в Тюмени работы системы видеонаблюдения, передает пресс-служба администрации Тюмени. В частности, посоветовал охватить зоны, в которых есть риск возникновения ЧС или происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU