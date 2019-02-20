2019-02-20T05:25:04+03:00
Общество

Погода в Тюмени 20 февраля: немного похолодает

К вечеру столбик термометра опустится до отметки -20 градусов
Марина Васильева
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Сегодня, 20 февраля, в Тюмени ожидается преимущественно ясный день. Утром температура воздуха составит -15,-13 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки -12 градусов.

Вечером ожидается похолодание до -20 градусов. В течения дня синоптики прогнозируют северо-западный 1,3 м/с, атмосферное давление 751 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 67%. Возможен снег.

Завтра ночью температура воздуха понизится до -20 градусов, ветер изменится на южный 1,6 м/с. Давление повысится и составит 752 миллиметров ртутного столба. Температура днем, не поднимется выше отметки -7 градусов.

В народном календаре 20 февраля отмечается День Луки. Лука Елладский был греческим монахом, основавшим общину и построившим храм и монастырь Святой Варвары на склонах горы Геликон. В День Луки полагалось печь пирожки с луком, да еще и в больших количествах.

20 февраля следили и за погодой: ветер предвещал хороший урожай яровых, а зимний гром сулил плохой сенокос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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