2019-02-19T21:56:52+03:00
Экономика

Качество посевного материала в Тюменской области в 2019 году намного лучше прошлогоднего

Кондиционны 59% семян по сравнению с 38% "кондиционки" в прошлом году
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Качество посевного материала в Тюменской области в 2019 году намного лучше прошлогоднегоКачество посевного материала в Тюменской области в 2019 году намного лучше прошлогоднегоФото: pixabay.com
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Качество посевного материала для предстоящих посевных работ в хозяйствах Тюменской области в 2019 году намного лучшего прошлогоднего. Об этом сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области со ссылкой на начальника отдела сельского управления АПК Николая Бородина.

Кондиционны 59% семян, в то время как на начало февраля 2018 года было только 38%. До 20 марта до посевных кондиций планируется доработать все 100% семян. Этого показателя уже достигли в учхозе, АО «Мальковское», АО «Успенское», совхозе «Червишевском», крестьянском хозяйстве «Пчела» и в «Каменском-2» и «Рощинском» - впервые в столь ранние сроки.

Минеральных удобрений запасено 32% от потребности, в то время как в среднем по области показатель составляет 39%. Сейчас аграрии решают и эти проблемы. По словам главного агронома учхоза Алексея Корешкова, вагоны с удобрениями для их хозяйства уже в пути.

Как ранее уже сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», самый большой уровень кондиционности семенного фонда – в хозяйствах Заводоуковского городского округа, Тюменского и Сладковского районов. Чтобы обновить и поменять сорта семян, а также улучшить их характеристики, проводятся обменные операции между сельскохозяйственными производителями и семеноводческими предприятиями. Для этого хозяйства готовы реализовать 73,6 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых культур.

В 2019 году аграрии планируют возделывать сельскохозяйственные культуры на площади 1 055, 1 тыс. га. Большую часть посевных угодий займут зерновые и зернобобовые культуры, кормовые культуры, картофель и овощи открытого грунта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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