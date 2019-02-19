2019-02-19T21:46:40+03:00
Общество

Численность безработных на 1 января 2019 года в Тюменской области составила 4,2 тысячи человек

Уровень безработицы за октябрь-декабрь 2018 года составил 4,3%
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Численность безработных на 1 января 2019 года в Тюменской области составила 4,2 тысячи человекЧисленность безработных на 1 января 2019 года в Тюменской области составила 4,2 тысячи человекФото: Татьяна Коркина
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В Тюменской области подвели основные итоги социально-экономического развития за 2018 год. Как сообщает департамент экономики Тюменской области, в 2018 году по методологии МОТ уровень безработицы за октябрь-декабрь 2018 года составил 4,3%. Численность официально зарегистрированных безработных на 1 января 2019 года составила 4,2 тысячи человек, уровень регистрируемой безработицы – 0,59% от численности рабочей силы. Коэффициент напряженности на региональном рынке труда – 0,2 человека на 1 вакансию.

Численность населения Тюменской области в 2018 году впервые превысила 1,5 млн человек. По предварительным данным Росстата, на 1 января 2019 года составила 1 518,4 тыс. человек: за год оно увеличилось на 19,6 тыс. человек (на 1 января 2018 численность населения составляла 1498,8 тыс. человек). Естественный прирост населения за прошлый год составил 4 266 человек, миграционный прирост за первые 11 месяцев 2018 года – 14 793 человека.

В департаменте экономики Тюменской области также рассказали об итогах строительной отрасли в 2018 году. Организации, которые осуществляют строительную деятельность, собственными силами выполнили работ на сумму 235,1 млрд рублей (124,5% к 2017 году в сопоставимых ценах).

Организации всех форм собственности, включая индивидуальных застройщиков, ввели 1 344 тыс. кв. метров общей площади жилых домов (в расчете на 1000 человек населения – 903,0 кв. метра). Доля индивидуальных жилых домов, построенных населением, составила 37,6%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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