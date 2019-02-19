2019-02-19T21:33:16+03:00
Экономика

Внешнеторговый оборот Тюменской области со странами ЕАЭС в 2018 году составил более 4,5 млрд долларов

Импорт составил более 1,4 млрд $ США
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Внешнеторговый оборот Тюменской области со странами ЕАЭС в 2018 году составил более 4,5 млрд долларовВнешнеторговый оборот Тюменской области со странами ЕАЭС в 2018 году составил более 4,5 млрд долларовФото: pixabay.com
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Внешнеторговый оборот Тюменской области (без автономных округов) с учётом взаимной торговли со странами ЕАЭС за 11 месяцев 2018 года составил 4,508 млн $ США, импорт – 1,413 млн $ США. Об этом сообщает департамент экономики Тюменской области со ссылкой на данные Уральского таможенного управления. Положительное сальдо внешней торговли сложилось в размере 1 681,3 млн долл. США.

Наибольший удельный вес (69,4%) в удельном экспорте заняли товары топливно-энергетического комплекса (27 группа ТН ВЭД). В частности, дизельное топливо, сжиженные углеводородные газы, поставки которых в стоимостном выражении составили 2 147 млн долл. США. На втором месте (27% от всего экспорта) – продукция химической промышленности (товары 28–40 групп ТН ВЭД) – это органические химические соединения и полипропилен. За январь-ноябрь 2018 года этой продукции экспортировано на сумму 835,4 млн $ США.

Доля экспорта продукции деревообработки (фанера клееная, пиломатериалы) составила 1,4%; машин, оборудования и транспортных средств – 1,3%; продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) – 0,5%.

Основные экспортные поставки товаров осуществлялись в Нидерланды (24,2% от общего объема экспорта), Францию (14,5%), Великобританию (8,3%), Швецию (7,1%), Бельгию (6,4%), Польшу (5,8%), Беларусь (5%), Германию (5%), Финляндию (4,5%), США (3,8%), Латвию (3,2%) и Казахстан (2,5%). В товарной структуре импорта наибольший удельный вес (77,3%) заняли машины, оборудование и транспортные средства (товары 84–90 групп ТН ВЭД). На долю металлов и изделий из них приходилось 14,1%, продукции химической промышленности – 5,7%.

Основные страны-импортеры: Германия (38,7% от общего объема импорта), Республика Корея (11%), Китай (7,9%), Италия (4,1%), США (4,1%), Франция (3,6%), Бельгия (3,1%), Румыния (2,4%), Нидерланды (2,4%), Швейцария (2,3%), Польша (2,1%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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