2019-02-19T21:24:11+03:00
Общество

Тюменских преподавателей научат работать с людьми с инвалидностью

Занятия пройдут с 25 февраля по 1 марта
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: АНО «Вдохновение»Фото: АНО «Вдохновение»
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На базе Западно-Сибирского колледжа с 25 февраля по 1 марта пройдут очередные курсы повышения квалификации по работе с людьми с инвалидностью. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, в них примут участие преподаватели специальных учебных заведений региона, которые продолжат обучение по программе «Инклюзивный центр: комплексное сопровождение инклюзивного образовательного процесса профессиональных образовательных организаций».

Проект предполагает обучение преподавателей учебных заведений педагогами, которые имеют инвалидность по различным нозологиям. Например, известный титулованный спортсмен Виктор Погорелов расскажет о танцах на колясках и развитии данного направления, спикер курсов Алексей Боровиков расскажет о взаимодействии с незрячими, Елена Веретенникова продемонстрирует эффективное взаимодействие со слабослышащими.

Кроме того, в рамках проекта пройдут вебинары руководителя Ямало-Ненецкой региональной общественной организации инвалидов «Таганай» Сергея Богдановского, который поделится результатами деятельности организации, эксперта Федерального агентства по делам молодежи Виктора Счастливого, который расскажет о взаимодействии с инвалидами на колясках, и председателя Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Приморского края Артема Моисеенко. Он расскажет о развитии федерации в своем регионе.

По мнению руководителя социально направленной организации людей-инвалидов «Вдохновение» Тимура Нигматуллина, знание особенностей психологического и физического развития людей-инвалидов позволит преподавателям программы донести до своих слушателей очень ценные знания.

Отметим, проект реализует АНО «Социально направленная организация людей с ограниченными возможностями «Вдохновение» совместно с Западно-Сибирским колледжем при поддержке Фонда президентских грантов, Общественной палаты Тюменской области и альянса СО НКО Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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