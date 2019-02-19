Тюменские аграрии переняли зарубежный опыт по переработке моркови

СЕГОДНЯ 20:39 2019-02-19T20:48:13+03:00

Агрофирма «КРиММ» уж приступила к проработке вопроса поставок наиболее оптимального оборудования

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Делегация упоровской агрофирмы «КРиММ» в начале февраля 2019 года посетила крупнейшую выставку Европы по достижениям в переработке сельскохозяйственной продукции Fruit Logistica, которая прошла в Берлине и собрала аграриев из 130 стран мира.

Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, на площади в 134 тысячи квадратных метра свою продукцию передавали более 3-х тысяч предприятий. Перенимали зарубежный опыт и упоровские аграрии. По словам коммерческого директора предприятия Валерия Рязанова, на выставке Fruit Logistica делегация «КРиММа» внимательно изучила зарубежный опыт переработки моркови. Интерес был связан и к производству соков (в том числе и морковного), но такое производство – вопрос, требующий глубокой проработки.

- Различное оборудование для производства такой продукции, как очищенная, нарезанная соломкой, кубиками, шайбами, и замороженная морковь нас заинтересовало, - отметил Валерий Рязанов.

По окончании работы выставки и проведения переговоров, «КРиММ» уж приступил к проработке вопроса поставок наиболее оптимального оборудования и планирует внедрить процесс современной переработки моркови в свое производство.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о завершении строительства завода по переработке картофеля агрофирмы. В настоящее время завершена механическая сборка линии, которая будет способна производить 30 тысяч тонн продукции ежегодно, голландские специалисты приступили к сборке электрических систем завода. Вся механическая часть собрана, предприятия обрело видимые очертания.

ИСТОЧНИК KP.RU